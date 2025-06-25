Yüsra Geyik yakışıklı oyuncuyla yakalandı! Mekanın arka kapısını seçti ama yine de görüntü vermekten kurtulamadı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Katıldığı bir etkinlikte kendisi gibi oyuncu Ozan Dolunay ile birlikte olan Yüsra Geyik gecenin sonunda mekanın arka kapısından çıkmayı tercih etti.

Görüntü vermekten kaçmaya çalışan ikilinin bu girişimi başarısız oldu ve Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay'ın panik halleri görüntülendi.

Aşk iddialarının sorulması üzerine Yüsra Geyik “Beraber çalışıyoruz zaten. Ozan’la yakın arkadaşız. Yanlış yerden çıkmışız zaten. Burası çıkmaz sokak. Bizim çıkış yapacağımız yer de bu kadar oluyor zaten” diyerek yanıt verdi.