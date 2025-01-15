Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar! Beğeni butonu çöktü

Geçtiğimiz mayıs ayında Yusuf Yazıcı ile Paris'te sessiz sedasız nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, düğünden aylar sonra "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Bir erkek bebek beklediği iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

Zaman zaman hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan tescilli güzel, bu fotoğraflara yenilerini ekledi.

Doğum için gün sayan güzel oyuncu, yeni pozlarını "Mutluluk parçaları" notuyla yayınladı. Ünlü ismin karnı burnundaki pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Melisa Aslı Pamuk'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'hamilelik çok yakıştı', 'annelik şimdiden yakıştı' gibi yorumlar yapıldı.