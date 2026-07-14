Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran bu defa düzeltme operasyonu için bir kez daha bıçak altına yattı.

Video çekip isyan eden Didem Ceran “Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.” ifadelerini kullanmıştı.

Didem Ceran revizyon ameliyatının görüntülerini ve son son halini paylaştı.

Ceran paylaşımına; 'Bugün ameliyatımın 4. günü. Gördüğünüz şişliğin bir kısmı normal ödemden değil; doktorun değerlendirmesine göre deri altına sızarak biriken kandan kaynaklanıyor. Bu nedenle pansumanım yapıldı ve yakından takip ediliyorum.' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Didem Ceran'ın son halini görenler; 'kendine bunu neden yaptın?', 'kendi kendine eziyet ediyorsun', 'insan bunu kendine neden yapar?' gibi yorumlarda bulundular.