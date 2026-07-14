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Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile dikkat çekiyor. Ameliyatın ardından değişim sürecini anlatan Didem Ceran bu kez revizyon ameliyatı oldu. Didem Ceran'ın son hali ortaya çıktı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran bu defa düzeltme operasyonu için bir kez daha bıçak altına yattı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde 1

Video çekip isyan eden Didem Ceran “Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.” ifadelerini kullanmıştı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde 2

Didem Ceran revizyon ameliyatının görüntülerini ve son son halini paylaştı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde 3

Ceran paylaşımına; 'Bugün ameliyatımın 4. günü. Gördüğünüz şişliğin bir kısmı normal ödemden değil; doktorun değerlendirmesine göre deri altına sızarak biriken kandan kaynaklanıyor. Bu nedenle pansumanım yapıldı ve yakından takip ediliyorum.' ifadelerini not düştü.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle yine gündemde 4

YORUM YAĞDI
Didem Ceran'ın son halini görenler; 'kendine bunu neden yaptın?', 'kendi kendine eziyet ediyorsun', 'insan bunu kendine neden yapar?' gibi yorumlarda bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Ceran
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