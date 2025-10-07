'Yüz yağlarını aldırdı' denmişti! Adriana Lima son haliyle gündemde! Podyuma geri dönüyor

Yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın yüz yağlarını aldırdığı söylenmişti. Lima'nın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Henüz yüzündeki değişimle konuşulan Adriana Lima'nın yeniden podyumlara döneceği öğrenildi.

2024 defilesinde 18. kez Victoria’s Secret podyumunda yer alan ve gösteriyi kapatan Lima, 2025 Victoria's Secret şovunu sosyal medyada hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

YORUM YAĞDI

İkonik pozlarını tekrarladığı paylaşımla beğeni toplayan Adriana Lima'nın fiziği bir kez daha gündem oldu. Süpermodele 'çok iyi görünüyor', 'yıllar es geçiyor', 'yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.