'Yüz yağlarını aldırdı' denmişti! Adriana Lima Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu! Son haline yorum yağdı

Yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın yüz yağlarını aldırdığı da söylenmişti. Adriana Lima şimdi de Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu.

Heyecanla beklenen defilede podyuma çıkan Adriana Lima gösterişli kostümleri ve geniş kanatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Adriana Lima'nın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Lima'nın Victori'a Secret şovuna; 'harika görünüyor', 'yine çok güzel', 'her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.

Moda dünyasının en tanınmış modelleri Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge ve Joan Smalls, defilenin klasik Victoria’s Secret enerjisini yeniden sahneye taşıdı.