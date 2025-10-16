MAGAZİN

'Yüz yağlarını aldırdı' denmişti! Adriana Lima Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu! Son haline yorum yağdı

Son dönemde aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettiren ünlü model Adriana Lima Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu. Podyumda gösterişli kostümleri ve geniş kanatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Adriana Lima muhteşem bir şova imza attı. Lima'nın podyumdaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Yüz yağlarını aldırdı' denmişti! Adriana Lima Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın yüz yağlarını aldırdığı da söylenmişti. Adriana Lima şimdi de Victori'a Secret Show 2025'e damga vurdu.

Yüz yağlarını aldırdı denmişti! Adriana Lima Victori a Secret Show 2025 e damga vurdu! Son haline yorum yağdı 1

Heyecanla beklenen defilede podyuma çıkan Adriana Lima gösterişli kostümleri ve geniş kanatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yüz yağlarını aldırdı denmişti! Adriana Lima Victori a Secret Show 2025 e damga vurdu! Son haline yorum yağdı 2

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Adriana Lima'nın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Lima'nın Victori'a Secret şovuna; 'harika görünüyor', 'yine çok güzel', 'her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.

Yüz yağlarını aldırdı denmişti! Adriana Lima Victori a Secret Show 2025 e damga vurdu! Son haline yorum yağdı 3

Moda dünyasının en tanınmış modelleri Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge ve Joan Smalls, defilenin klasik Victoria’s Secret enerjisini yeniden sahneye taşıdı.

