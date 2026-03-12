MAGAZİN

Didem Soydan baştan aşağı transparan giyip poz verdi! Yaşar İpek kayıtsız kalmadı! 'Rabbim ıslah etsin'

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan son olarak podyumdaki cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı transparan giyen Soydan'ın bu haline Yaşar İpek kayıtsız kalmadı.

Öznur Yaslı İkier

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü manken son olarak bir defilede boy gösterdi. Podyuma baştan aşağı transparan elbisesiyle çıkan Didem Soydan'ın cesur seçimi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu. İpek, Didem Soydan’ın iddialı kıyafetine “Ramazan günü ıslah etsin Rabbim.” yorumunu yaptı.

