Yüzüme somon spermi enjekte ettirdi! "Yumruk yemiş gibi görünsem de..."

Made in Chelsea programıyla tanınan İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo (31), son estetik uygulamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, Instagram hikâyelerinde morarmış yüzünü paylaşarak, yüzüne somon spermi enjeksiyonu yaptırdığını açıkladı.

Makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçen Toffolo, “Aslında bunu paylaşmayacaktım ama merak edeceğinizi biliyorum. Yüzüme ‘somon sperm enjeksiyonu’ yaptırdım. Tam adı polinükleotid enjeksiyonu. İki kez yaptırdım ve gerçekten harika bir sonuç veriyor” dedi.

Yüzündeki morluğun işlemden kaynaklandığını söyleyen ünlü isim, “Sadece bir morluk oluştu, yumruk yemiş gibi görünsem de değil. Dün biri bana ‘Tenis topu mu çarptı?’ diye sordu, ‘Evet’ dedim,” diyerek espri yaptı.

SOMON SPERMİ NE İŞE YARAR?

Estetik uzmanlarına göre bu işlemde, somon ya da alabalık spermlerinden elde edilen DNA molekülleri (polinükleotidler) kullanılıyor. Bu maddelerin cilt yenileme ve anti-enflamatuar etkileri bulunduğu, botoks ve dolguya göre daha doğal bir alternatif sunduğu iddia ediliyor.