Yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Bengü'den dolgu botoks iddialarına videolu yanıt

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alırken, konser öncesinde çekilen videosuyla gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti ve estetik iddiaları gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

Bengü'nün, 12 Eylül'de Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri konseri öncesi verdiği röportajdaki görünümü, yüzüne dolgu yaptırdığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

Bengü'nün yüzüne botoks, dudaklarına ise dolgu işlemi yaptırdığı ileri sürüldü.

Söz konusu yorumların ardından Bengü, hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayarak çektiği bir videoyla dolgu ve botoks iddialarına yanıt verdi.

Videoyu; "Allah, başka dert vermesin, amin" notu ile yayımlayan Bengü; "Dolgu yok. Öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Minnacık bir filtre koydum. Evet, yani şu an azıcık bir makyaj da yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına böyle bir çerçeve çizdik. Ondan sonra parlatıcı var. Yanakta sert bir ışık ve tabii allık var. Yani şöyle normal günlük bir mod olmadığı için sahneye çıkıyoruz, full makyaj yapıyoruz o yüzden... Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım" ifadelerini kullanarak hakkında çıkan 'dolgu, botoks' iddialarını yalanladı.

