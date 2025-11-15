MAGAZİN

Yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Kenan İmirzalıoğlu 'botoks' iddialarına nokta koydu

Uzun bir aranın ardından ekrana ABİ dizisiyle dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzündeki değişim dikkat çekmişti. İmirzalıoğlu'nun yüzüne yeni rolü için botoks ve dolgu yaptırdığı iddia edildi. Ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Kenan İmirzalıoğlu 'botoks' iddialarına nokta koydu
Öznur Yaslı İkier

Ezel, Karadayı, Acı Hayat ve Deli Yürek gibi dizilerde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönen dönmeye hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşacak olan İmirzalıoğlu'nun yeni rolü için yüzüne botoks ve dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı, oyuncunun ödül töreninde çekilen fotoğraflarını Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahına gönderdiğini ve yapılan yorumu paylaştı:

Yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Kenan İmirzalıoğlu botoks iddialarına nokta koydu 1

"Yüzünde hiçbir şey yok. Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah"

Kenan İmirzalıoğlu'nun botoks ve dolgu iddiaları sonrası yakınlarına "Maşallah' diyeceklerine botokslu diyorlar" ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu
