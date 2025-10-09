'Yüzünü gerdirmişti' Kim Kardashian'ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı

Kardashian-Jenner ailesinin anne kraliçesi Kris Jenner, geçtiğimiz aylarda geçirdiği değişimle dikkat çekmişti.

Dubai'de yaptırdığı yüz gerdirme operasyonuyla genç bir görünüme kavuşan Jenner, kızı Kim Kardashian'ın ardından radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Kris Jenner, yıllardır imzası haline gelen koyu renk saçlarından vazgeçti. Makyajsız ve saçları havluya sarılı halinden sonra yeni halini paylaşan Kris Jenner, paylaştığı videoya "Sarışın" notunu düştü.

Kris Jenner'ın bu hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'her hali güzel', 'yakışmış', 'bu defa şaşırttı' gibi yorumlar yapıldı.