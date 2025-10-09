MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Yüzünü gerdirmişti' Kim Kardashian'ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı

Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı değişimle gündem olan Kris Jenner, kızı Kim Kardashian'dan günler sonra imaj değişikliğine gitti. Kris Jenner son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Yüzünü gerdirmişti' Kim Kardashian'ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Kardashian-Jenner ailesinin anne kraliçesi Kris Jenner, geçtiğimiz aylarda geçirdiği değişimle dikkat çekmişti.

Yüzünü gerdirmişti Kim Kardashian ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı 1

Dubai'de yaptırdığı yüz gerdirme operasyonuyla genç bir görünüme kavuşan Jenner, kızı Kim Kardashian'ın ardından radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Yüzünü gerdirmişti Kim Kardashian ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı 2

Kris Jenner, yıllardır imzası haline gelen koyu renk saçlarından vazgeçti. Makyajsız ve saçları havluya sarılı halinden sonra yeni halini paylaşan Kris Jenner, paylaştığı videoya "Sarışın" notunu düştü.

Yüzünü gerdirmişti Kim Kardashian ın ardından Kris Jenner imaj tazeledi! Son hali şaşırttı 3

Kris Jenner'ın bu hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'her hali güzel', 'yakışmış', 'bu defa şaşırttı' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Jet açıklama'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Jet açıklama
Moda Haftası'na damga vurdu! Son pozları olay olduModa Haftası'na damga vurdu! Son pozları olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kris Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.