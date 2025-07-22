Zafer Algöz, otobüs şoförünün maaşına zam isterken kaza yaptı! Neye uğradığını şaşırdı

15 Temmuz 2016 darbe gecesini anlatan Son Sefer filminde emeklilik arefesindeki otobüs şoförü Ercan’ı canlandıran Zafer Algöz gündemde.

15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde yer alan Zafer Algöz'ün sette yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Zafer Algöz’ün çekimler sırasında otobüs kullanırken kameraya konuştuğu ve "Kıymetli kardeşim bu kaptan çok delikanlı adam bu çocuğun maaşına zam yap" dediği anda bir yere çarptığı kameraya yansıdı.

Neye uğradığını şaşıran oyuncu küfür ederek şok yaşadı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Zafer Algöz'ün başrolde olduğu yapımda; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimler de rol almıştı. Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili eleştiriler yapıldığı sorularına şu yanıtı vermişti:

Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... K.çınla kuş tutsan, 'Tek kanadı dışarıda kaldı' diyenler var bu ülkede."