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Zafer Algöz tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! İşletmecilere seslendi! 'Uzun fiyat çekersen...'

Geçtiğimiz aylarda otopark ücretlerine gösterdiği tepkiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Zafer Algöz, şimdi de tatil beldesindeki fiyatlara yönelik isyanını dile getirdi. Ünlü ismin tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Algöz tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! İşletmecilere seslendi! 'Uzun fiyat çekersen...'
Öznur Yaslı İkier

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah, insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Vallahi pes ve yuh!" diyerek, İSPARK'ı eleştirmişti.

Zafer Algöz; "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde oda tutardım. Araba da keyfine bakardı. Artık bazı şeylere 'yuh!' demek yeterli değil, 'ohaaa', 'ohaaa' diyorum. Allah, vicdan versin" ifadelerini kullanmıştı.

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FİYATLARA İSYAN ETTİ

Zafer Algöz, şimdi de tatil beldesindeki fiyatlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu; Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyorlar. Sen herkese uzun fiyat çekersen tabii ki sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkye'nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lâzım, kendilerine çeki düzen vermelerim lâzım" dedi.

Zafer Algöz, ücretli plajlar için ise "Para verip neden denize gireyim? Türkiye'nin 4'te 3'ü deniz, bir de denize girmek için paramı vereceğim" ifadesini kullandı.

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Zafer Algöz
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