'Zaman çok daraldı' demişti! Yusuf Güney bu sefer de kıyamet tarihi verdi!

Yıllardır astral seyahat açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

"Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" diyerek ağızları açık bırakan Yusuf Güney yine sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney'in söylediği iddia edilen "2030’a doğru kıyamet geliyor" sözleri sosyal medyada paylaşıldı. Kimi bununla dalga geçti kimi ise Güney'e tepki gösterdi.

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz' açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düştü.