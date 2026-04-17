Zehra Çilingiroğlu evleniyor! Hülya Avşar'ın damadı bakın kimmiş

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Çilingiroğlu'nun, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldığı öğrenildi.

Romantik teklifin sahilde gerçekleştiği öğrenilirken, Zehra Çilingiroğlu'nun bu özel anı yalnızca yakın arkadaşlarıyla paylaştığı ifade edildi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin, evlilik yolunda ilk adımı atması magazin dünyasında da ilgiyle karşılandı.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞTI KALDI

Hülya Avşar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya'dan aldığı evlilik teklifi sorulunca "Siz nereden biliyorsunuz?" diye şaşırdı.

Hülya Avşar evlilikle ilgili, "Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur" dedi.