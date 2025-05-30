Zehra Güneş'in davet tarzı olay oldu! Derin dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş son olarak milli takım gecesinde ortaya çıktı.

Özel davet için hazırlanan Güneş geceye beyaz pantolon ve derin dekolteli bir ceket ile katıldı. Saçlarını açık bırakan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden yine tam not aldı.

Sosyal medyada Zehra Güneş'e 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'bu sefer iddialı' gibi yorumlar yapıldı.

SERVETİ KONUŞULMUŞTU

Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da vardı. Listede Zehra Güneş'in 4 milyon dolar serveti olduğu yazılmıştı.