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Zehra Güneş'in davet tarzı olay oldu! Derin dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Voleybol dünyasının parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, her adımıyla olay oluyor. Son olarak milli takım gecesinde boy gösteren ünlü isim davet tarzıyla dikkat çekti. Zehra Güneş'in derin göğüs dekolteli kombini yine tam not aldı.

Zehra Güneş'in davet tarzı olay oldu! Derin dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş son olarak milli takım gecesinde ortaya çıktı.

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Özel davet için hazırlanan Güneş geceye beyaz pantolon ve derin dekolteli bir ceket ile katıldı. Saçlarını açık bırakan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden yine tam not aldı.

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Sosyal medyada Zehra Güneş'e 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'bu sefer iddialı' gibi yorumlar yapıldı.

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SERVETİ KONUŞULMUŞTU

Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da vardı. Listede Zehra Güneş'in 4 milyon dolar serveti olduğu yazılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş
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