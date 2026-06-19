Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Aynı ablası'

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile dikkat çekti. Kardeşinin yeni yaşını kutlayan Zehra Güneş bu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

İrem Güneş, Fenerbahçe kulübünde forma giyiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş 22'nci yaş gününü kutladı.

Ablası ile çok benzetilen İrem'i görenler 'Tıpkı ablası', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptılar.