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Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Aynı ablası'

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile dikkatleri üzerine çekti. Zehra Güneş kardeşini paylaşınca görenler şaştı kaldı.

Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: 'Aynı ablası'
Öznur Yaslı İkier

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile dikkat çekti. Kardeşinin yeni yaşını kutlayan Zehra Güneş bu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: Aynı ablası 1

İrem Güneş, Fenerbahçe kulübünde forma giyiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: Aynı ablası 2

2004 doğumlu olan İrem Güneş 22'nci yaş gününü kutladı.

Zehra Güneş kardeşi İrem ile gündemde! Görenler aynı şeyi söyledi: Aynı ablası 3

Ablası ile çok benzetilen İrem'i görenler 'Tıpkı ablası', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptılar.

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Zehra Güneş İrem Güneş
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