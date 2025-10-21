MAGAZİN

Zehra Güneş paylaşmaya doyamadı! Ayna karşısındaki pozlarına beğeni yağdı

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa asansör pozlarını peş peşe yayınladı. Zehra Güneş'in ayna karşısındaki kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş bu defa son pozlarıyla gündeme geldi.

BEĞENİ YAĞDI

Asansörde verdiği pozları 'Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu' notu ile yayınlayan Güneş'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zehra Güneş'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'maşallah', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş, geçtiğimiz yıl 4 milyon dolarlık servetiyle voleybolun en zenginleri listesine girmeyi başarmıştı.

Zehra Güneş
