Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları oyuncusu Zehra Güneş performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Zehra Güneş son olarak kendisi gibi milli voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile birlikte düğüne katıldı.

Abla kardeşin şık düğün kombinleriyle verdikleri pozlar ise sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni alan pozlarına yorumlar da yağdı.

Zehra Güneş ve İrem Güneş'e "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz", "Güneş kardeşler çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

SERVETİ KONUŞULMUŞTU

Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da vardı. Listede Zehra Güneş'in 4 milyon dolar serveti olduğu yazılmıştı.