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Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya!

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş de son dönemde adından söz ettiriyor. Zehra Güneş ve İrem Güneş düğüne katıldı; tarzları ve benzerlikleri sosyal medyayı salladı.

Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya!
Kubra Akalın

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları oyuncusu Zehra Güneş performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Zehra Güneş son olarak kendisi gibi milli voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile birlikte düğüne katıldı.

Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya! 1

Abla kardeşin şık düğün kombinleriyle verdikleri pozlar ise sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni alan pozlarına yorumlar da yağdı.

Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya! 2

Zehra Güneş ve İrem Güneş'e "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz", "Güneş kardeşler çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Zehra Güneş ve İrem Güneş düğünden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Aynısınız ya! 3

SERVETİ KONUŞULMUŞTU

Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da vardı. Listede Zehra Güneş'in 4 milyon dolar serveti olduğu yazılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş İrem Güneş
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