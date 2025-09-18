MAGAZİN

Zeynep Bastık aşka geldi! Havuz pozları olay oldu

Sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları romantik karelerle gündeme gelen Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, bu kez havuzdaki pozlarını paylaştı. Ünlü çiftin romantik kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun" notunu düşmüştü.

İkili, aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, son olarak tatillerinden havuzda verdikleri aşk dolu pozla gündeme geldi.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

