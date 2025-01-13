Zeynep Koçak sette yaşadıklarını anlattı! Konuşmakta zorlandı: "Çok çirkinsin makyajsız gelme"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan Zeynep Koçak bir süredir ekranda uzakta. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak dizi ve film sektöründeki tekelleşme gündemi sürerken bir paylaşımda bulundu.

"Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim" diyen Zeynep Koçak bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlattı.

Konuşmakta zorlanan Zeynep Koçak ağlamamak için yazdıklarını ekrana bakmadan okumaya çalıştı.

Başarılı oyuncu "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım" dedi ve şunları söyledi:

"BU YÜZDEN ESTETİK YAPTIRIP DURUYOR YAZMAYIN"

"Aynı setin yönetmeni senden nefret ediyorum seni sevmiyorum dedi. Ben bir buçuk ay bu sete zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım."

Zeynep Koçak "Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu."