Zeynep Mayruk'tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş, çift şubat ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.

Sarıtaş ile Mayruk, geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de evlenerek mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Şimdilerde erkek bebek bekleyen çift, Amerika’ya tatile çıktı.

Tasarımcı kimliğiyle de tanınan Zeynep Mayruk, tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Mayruk'un New York’tan “Teşekkürler NYC” notuyla paylaştığı gönderiler arasında yer alan karnı burnunda pozu, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.