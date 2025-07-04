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Zeynep Mayruk'tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile eşi Zeynep Mayruk, ilk bebekleri Ali'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. ABD'de tatilin tadını çıkaran çift paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Zeynep Mayruk'tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş, çift şubat ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.

Sarıtaş ile Mayruk, geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de evlenerek mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Şimdilerde erkek bebek bekleyen çift, Amerika’ya tatile çıktı.

Zeynep Mayruk tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı 1

Tasarımcı kimliğiyle de tanınan Zeynep Mayruk, tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Zeynep Mayruk tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı 2

Mayruk'un New York’tan “Teşekkürler NYC” notuyla paylaştığı gönderiler arasında yer alan karnı burnunda pozu, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

Zeynep Mayruk tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı 3

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Zeynep Mayruk tan karnı burnunda New York pozları! Beğeni yağdı 4

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Zeynep Mayruk
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