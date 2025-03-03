Zeynep Sever kucağında bebeğiyle poz verdi! "Yorgun, uykusuz ama..."

2009 yılında Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile evlenmişti. Şimdi ise çift, üçüncü çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Zeynep Sever Demirel'in ve Volkan Demirel'in bebeklerinin ismi Yasmin olarak açıklandı.

Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak, bebek Yasmin ile birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Doğum sürecini de anlatan Demirel, 25 kilo aldığını belirterek, hamilelik deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı.



Zeynep Sever, Instagram gönderisinde kucağında bebeğiyle poz verip "Nabersiniz ya, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" dedi.

TAM 25 KİLO ALDI

Doğum sonrası Zeynep Sever Demirel, 25 kilo aldığını açıklamıştı. Geçmişteki doğum deneyimlerinden farklı olarak, bu kez daha uzun bir doğum süreci yaşadığını belirten Demirel, "Ben ikinci doğumumu evde yapıp 20 dakikada tamamlamıştım. Ancak bu sefer 5 saat sancı çektim. 4 kiloluk bir kızım oldu ve bana 25 kilo hediye etti!" dedi.