Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda röportaj veren Metin Keçeci icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını da anlatmıştı. İntihara teşebbüs ettiğini de söyleyen Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra ise oyuncu TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

Şimdi ise Metin Keçeci bir görüntü ile gündeme geldi. Çöpün çevresinde yer alan kartonlara toplarken görüntülenen Keçeci otobüse binerek oradan ayrıldı.

Sosyal medyada gündem olan sahneleri görenler "Belki ev taşıyacaktır", "Ulan adam ev taşıyacak belki saçmalamayın", "Görüntüde bir şey yok adam belli ev taşıyacak" yorumları yaptı.