MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi

Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci geçtiğimiz aylarda zor günler geçirdiğini söylemişti. Keçeci çöpten karton toplayarak otobüse binerken görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada gündeme geldi.

Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda röportaj veren Metin Keçeci icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını da anlatmıştı. İntihara teşebbüs ettiğini de söyleyen Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu

Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi 1

Bu açıklamalardan kısa süre sonra ise oyuncu TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi 2

Şimdi ise Metin Keçeci bir görüntü ile gündeme geldi. Çöpün çevresinde yer alan kartonlara toplarken görüntülenen Keçeci otobüse binerek oradan ayrıldı.

Zor günler geçiriyordu! Metin Keçeci çöpten kartonları alıp otobüse bindi 3

Sosyal medyada gündem olan sahneleri görenler "Belki ev taşıyacaktır", "Ulan adam ev taşıyacak belki saçmalamayın", "Görüntüde bir şey yok adam belli ev taşıyacak" yorumları yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...
Serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptıServeti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı

Anahtar Kelimeler:
Metin Keçeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.