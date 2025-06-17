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Metin Keçeci zor günler geçiriyor! İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu

Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren ünlü isim icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Metin Keçeci yeni bir iş buldu.

Metin Keçeci zor günler geçiriyor! İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.

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'CENAZEME KİMSE GELMESİN'

Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

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YENİ İŞ BULDU

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu çok güzel hareketler Metin Keçeci
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