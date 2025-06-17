Metin Keçeci zor günler geçiriyor! İcralık oldu, evinden atıldı! Defalarca intiharın eşiğine geldi... Yeni iş buldu

Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.

'CENAZEME KİMSE GELMESİN'

Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

YENİ İŞ BULDU

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.