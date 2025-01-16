MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol belli oldu

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980 yılında çekilen yönetmenliğini Kartal Tibet'in, senaristliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrolünde ise Kemal Sunal'ın yer aldığı Zübük filmi için harekete geçildi. Türk sinemasının unutulmaz filmi Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek. Filmin başrolü de belli oldu...

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol belli oldu

Kemal Sunal'ın milletvekili İbrahim Zübükzade'ye hayat verdiği Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri arasında gösterilirken Zübük filmi için harekete geçildi.

Ezel Akay, geçtiimiz günlerde katıldığı “Ali İle Aramızda” programında, Zübük’ün yeni versiyonu için Ali Sunal ile anlaştığını açıkladı.

ZÜBÜK 2

DAHA ÖNCE ROLÜ REDDETMİŞTİ

Akay, yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ancak ünlü oyuncunun “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddettiğini söyledi.

ali sunall

Yönetmen, bu kararı saygıyla karşıladığını fakat geçen süre zarfında Ali Sunal’ı bu ikonik karakteri canlandırmaya ikna etmeyi başardığını belirtti.

YÖNETMEN

Ezel Akay, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” sözleriyle yeni projeye dair heyecanını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Kemal Sunal Ezel Akay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Bakanlığın listesinde yine bunlar var!

Bakanlığın listesinde yine bunlar var!

"Getir'e çökmek istiyorlar!" iddiası!

"Getir'e çökmek istiyorlar!" iddiası!

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.