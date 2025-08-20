MAGAZİN

Zuhal Topal bikinili hallerini paylaştı! "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın"

Yemekteyiz ile ekrana dönmeye hazırlanan Zuhal Topal sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı. "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" diyen Topal bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Kubra Akalın

Gündüz kuşağı programları arasında sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal yeni sezon öncesi tatilden tatile giderek dinleniyor. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Topal adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Topal saat tam 12'de kendini serin sulara bırakmış ve eşiyle verdiği pozlarla da gündeme gelmişti.

Zuhal Topal bu sefer de siyah bikinisini giyip fiziğini sergiledi. Bodrum'da tatiline devam eden Topal paylaşımına ise "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" notunu düştü.

AZ VE SIK YEMEK YİYOR

Zuhal Topal 2 yıl içinde tam 35 kilo vermişti. Günlük çörek otu yağı tüketiminin yanı sıra sağlıklı bir beslenme programı ve doktor kontrolü olan Topal şunları söylemişti:

"Az ve sık yemek yiyorum. Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm."

Zuhal Topal
