Zuhal Topal'ın efsane gelin adayı Songül TikTok'ta ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin evlilik programlarında söylediği şarkılarla fenomen haline gelen Songül uzun zamandır ortalarda yoktu.

Bir döneme şarkıları, özgüveni ve renkli karakteri ile damga vuran Songül bir TikTok videosunda ortaya çıktı.

Ekranlara geri dönmek istediğini söyleyen Songül'ün son hali kısa sürede gündem oldu.

Songül'ün TikTok'ta yayınlanan videoda; 'Tekrar karşınıza çıkmaya çalışacağım. Tekrar televizyonda yayınlara, filmlerde, dizilerde oynamaya karar verdim. İnşallah tez zamanda tekrardan sizlerle olmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.' ifadelerini kullandığı görüldü.

YORUM YAĞDI

Efsane gelin adayı Songül için sosyal medyada; 'yaşlanmış', 'yıllar acımamış', 'değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.