Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte kazandığı ödül

6 Şubat 2026 Cuma günü Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu izleyiciler tarafından merakla araştırıldı. TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yemek yarışmasında bu hafta, 200 bin TL’lik büyük para ödülü için beş yarışmacı mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

Sunucu Zuhal Topal’ın verdiği puanların da belirleyici olduğu yarışmada, haftanın birincisi ve sonuncusu netleşti. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu, 200 bin TL ödül kime gitti? İşte 2-6 Şubat 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz son bölüm kazananı ve haftanın puanları…

2-6 Şubat 2026 tarihli Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta, Fadik Hanım, Erkan Bey, Vedat Bey, Şükran Hanım ve Serap Hanım yarıştı. Bir haftalık mücadele sonrası Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 29 puan alan Fadik Hanım oldu. Fadik Hanım böylece 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.