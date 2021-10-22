Mağlubiyetlerin faturası Larin'e kesildi! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esiyor. Sergen Yalçın'ın alınan mağlubiyetlerin ardından takıma neşteri vurması bekleniyor. Geçen senenin yıldızlarından olan Cyle Larin, bu sene varlık gösteremedi. Performansındaki düşüklükten memnun olmayan Sergen Yalçın, Larin'i yedek kulübesine gönderecek. Galatasaray maçında sol açıkta Alex Teixeira'yı görevlendirmesi beklenen teknik adamın Larin için de ''satılabilir'' dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek Larin'in mukavelesi yenilenmeyecek. Devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim genç oyuncu ile yollarını ayıracak.



