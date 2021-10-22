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Mağlubiyetlerin faturası Larin'e kesildi! Yollar ayrılıyor

22.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta art arda gelen mağlubiyetlerin faturası oyunculara kesildi. Sergen Yalçın'ın geçen sene vazgeçilmezleri arasında olan Larin'in bileti kesildi. Genç oyuncu için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Mağlubiyetlerin faturası Larin'e kesildi! Yollar ayrılıyor
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esiyor. Sergen Yalçın'ın alınan mağlubiyetlerin ardından takıma neşteri vurması bekleniyor. Geçen senenin yıldızlarından olan Cyle Larin, bu sene varlık gösteremedi. Performansındaki düşüklükten memnun olmayan Sergen Yalçın, Larin'i yedek kulübesine gönderecek. Galatasaray maçında sol açıkta Alex Teixeira'yı görevlendirmesi beklenen teknik adamın Larin için de ''satılabilir'' dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek Larin'in mukavelesi yenilenmeyecek. Devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim genç oyuncu ile yollarını ayıracak.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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