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Magnesia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, yol tarifi?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Magnesia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, yol tarifi?

Antik kent gezmeyi sevenlerin listeye alması gereken bir yere gidiyoruz şimdi. Tarihin önemli kentlerinden biri olan Magnesia Antik Kenti her yıl yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Bir çok hükümdarlık tarafından kullanılan Magnesia Antik Kenti tarihiyle ve 30bin kişilik dev stadyumuyla tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Yazıda Magnesia Antik Kenti nerede, tarihi, bölümleri, giriş ücreti gibi bilgilerle kent hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAGNESİA ANTİK KENTİ NEREDE?

Magnesia Antik Kenti, Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Bucağı’na bağlı Tekin Köyü sınırları içinde, Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunuyor.

Magnesia Antik Kenti - Aydın arası 39 km.

Magnesia Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın.

MAGNESİA ANTİK KENTİ TARİHİ

Magnesia Antik Kenti, efsaneye göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Apollon’un kehaneti ve yol göstermesi üzerine Anadolu’ya gelen Magnetlerin kurdukları ilk Magnesia’nın yeri bilinmiyor. Menderes Nehri sürekli yatak değiştirip taşınca, meydana gelen salgın hastalıklar ve Pers tehlikesine karşı Atinalı Thibron'un kenti M.Ö. 400-399 yıllarında taşıdığı düşünülüyor. Thibron'un yeni bir kentten çok, Magnesia kenti sakinlerini bugünkü Magnesia’nın eteklerinde Thorax (Gümüş) Dağı’nın eteklerinde Leukophyr’e getirmiş ve orada korumuş olduğuna inanılıyor.

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Kent, Priene, Ephesos ve Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipmiş. Kent sırasıyla; Persler, Büyük İskender, Seleukos Krallığı, Bergama Kralığı, Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma yönetimine girmiş. Antik kentte ilk kazılar 1842 – 1843 yıllarında Fransızlar, 1891 – 1893 yıllarında Almanlar tarafından yapılmış. Magnesia'dan o dönemde çıkartılan bazı eserler bugün Paris, Louvre Müzesi ve Berlin, Pergamon Müzesi’nde sergileniyor.

MAGNESİA ANTİK KENTİ BÖLÜMLERİ

Dini amaçlı törenlerde kullanılmak üzere yapılmakta iken heyelan nedeniyle yarım kalmış bir yapı olan Theatron, 32 kişilik Latrina (genel tuvalet) ile birlikte Magnesia’nın önemli yapıları arasında bulunuyor. Magnesia Antik Kenti'nde bugün kısmen görülebilen diğer yapılar arasında, Milet’teki Faustina Hamamının bir kopyası olan hamam, Odeon, Stadion, Gymnasion, Roma tapınağı, Bizans suru ve 5. yy.a ait enine planlı Çerkez Musa Camii yer alıyor.

magnesia antik kenti giriş ücreti

Magnesia Antik Kenti 'Yarışlar Kenti' olarak anılıyor. Bunun yegane sebebi 30.000 kişilik ihtişamlı stadyumu. Dünyanın en iyi korunmuş stadyumlarından biri olan 'stadion' un M.S. 3.yy’a kadar kullanıldığı düşünülüyor.

magnesia antik kenti nasıl gidilir

Stadyumun, arena ve podyum duvarlarında yer alan, sayısı 150’yi bulan kabartmalar genelde yarışmacıları, yarışmada verilen ödülleri ve yarışma türlerini betimliyor. Yalnızca bu stadyum bile Magnesia Antik Kenti'ni Aydın gezilecek yerler listenize eklemeniz için yeterli bir sebep.

MAGNESİA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

magnesia aydın

Magnesia Antik Kenti giriş ücreti 10 TL. Müze kart geçerli.

Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
15 Nisan - 30 Eylül
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
30 Eylül - 15 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:30

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