Magnesia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, yol tarifi?

Magnesia Antik Kenti, efsaneye göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Apollon’un kehaneti ve yol göstermesi üzerine Anadolu’ya gelen Magnetlerin kurdukları ilk Magnesia’nın yeri bilinmiyor. Menderes Nehri sürekli yatak değiştirip taşınca, meydana gelen salgın hastalıklar ve Pers tehlikesine karşı Atinalı Thibron'un kenti M.Ö. 400-399 yıllarında taşıdığı düşünülüyor. Thibron'un yeni bir kentten çok, Magnesia kenti sakinlerini bugünkü Magnesia’nın eteklerinde Thorax (Gümüş) Dağı’nın eteklerinde Leukophyr’e getirmiş ve orada korumuş olduğuna inanılıyor.

Bir çok hükümdarlık tarafından kullanılan Magnesia Antik Kenti tarihiyle ve 30bin kişilik dev stadyumuyla tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Yazıda Magnesia Antik Kenti nerede, tarihi, bölümleri, giriş ücreti gibi bilgilerle kent hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kent, Priene, Ephesos ve Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipmiş. Kent sırasıyla; Persler, Büyük İskender, Seleukos Krallığı, Bergama Kralığı, Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma yönetimine girmiş. Antik kentte ilk kazılar 1842 – 1843 yıllarında Fransızlar, 1891 – 1893 yıllarında Almanlar tarafından yapılmış. Magnesia'dan o dönemde çıkartılan bazı eserler bugün Paris, Louvre Müzesi ve Berlin, Pergamon Müzesi’nde sergileniyor.

MAGNESİA ANTİK KENTİ BÖLÜMLERİ

Dini amaçlı törenlerde kullanılmak üzere yapılmakta iken heyelan nedeniyle yarım kalmış bir yapı olan Theatron, 32 kişilik Latrina (genel tuvalet) ile birlikte Magnesia’nın önemli yapıları arasında bulunuyor. Magnesia Antik Kenti'nde bugün kısmen görülebilen diğer yapılar arasında, Milet’teki Faustina Hamamının bir kopyası olan hamam, Odeon, Stadion, Gymnasion, Roma tapınağı, Bizans suru ve 5. yy.a ait enine planlı Çerkez Musa Camii yer alıyor.

Magnesia Antik Kenti 'Yarışlar Kenti' olarak anılıyor. Bunun yegane sebebi 30.000 kişilik ihtişamlı stadyumu. Dünyanın en iyi korunmuş stadyumlarından biri olan 'stadion' un M.S. 3.yy’a kadar kullanıldığı düşünülüyor.