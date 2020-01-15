Magnus Carlsen dünya rekoru kırarak satranç tarihine geçti

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Carlsen, satranç tarihine geçti.
Uluslararası Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
(AA)
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