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  4. Magnus Carlsen dünya rekoru kırarak satranç tarihine geçti

Magnus Carlsen dünya rekoru kırarak satranç tarihine geçti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

Magnus Carlsen dünya rekoru kırarak satranç tarihine geçti

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Carlsen, satranç tarihine geçti.

Uluslararası Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Magnus Carlsen satranc Sergei Tiviakov

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