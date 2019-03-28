Mynet Trend

Mahalle ayağa kalktı! 5 yaşındaki kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.03.2019 02:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranan Y.S. (5) adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarıyla oynarken bulundu.

Mahalle ayağa kalktı! 5 yaşındaki kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızları Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı ancak bulamadı.

Kızlarının ayakkabılarını da kapı önünde göremeyen ve komşulara haber veren çift, belediyeye de giderek, çocuğunun kaybolduğu yönünde anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek, arama çalışması başlattı.

Zaman geçtikçe çocuğun bulunamaması üzerine ilçede, 'çocuk kayboldu', 'çocuk kaçırıldı' söylentileri de yayıldı. Her yerde aranan ve bulanmayan küçük kız, 3 saat sonra ailenin bir yakını tarafından evde kanepenin arkasında ayakkabısı ve oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Aile ise çocuğun evde bulunmasının sevincini yaşadı. (DHA)

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Sıkıldığı arkadaşını 'gaspçı' diyerek polise şikayet etti! Sıkıldığı arkadaşını 'gaspçı' diyerek polise şikayet etti!
Motosikletli maganda sevgilisini çıldırttı!Motosikletli maganda sevgilisini çıldırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kayıp çocuk Malkara

En Çok Okunan Trend Haberler

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

Eşi benzeri görülmemiş dolandırıcılık! Bir polis devriye aracını 8 meslektaşına sattı

Eşi benzeri görülmemiş dolandırıcılık! Bir polis devriye aracını 8 meslektaşına sattı

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlık devreye girdi! Artık cezası olacak

Bakanlık devreye girdi! Artık cezası olacak

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıkıldığı arkadaşını 'gaspçı' diyerek polise şikayet etti!

Sıkıldığı arkadaşını 'gaspçı' diyerek polise şikayet etti!

Motosikletli maganda sevgilisini çıldırttı!

Motosikletli maganda sevgilisini çıldırttı!

Taksim'de değnekçi dehşeti

Taksim'de dehşet! Etraftakiler panikle kaçtı

Sesleri duyan sokağa fırladı! İstanbul'da sokak ortasında dehşet!

Sesleri duyan sokağa fırladı! Sokak ortasında dehşet!

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Araçları bu hale getirdi, her yerde aranıyor!

Araçları bu hale getirdi! Her yerde aranıyor

Soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih vererek duyurdu

Soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih vererek duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.