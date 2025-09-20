Mynet Trend

Mahalle halkı yıllardır çile çekiyor! Yaşamak istemiyorlar: "Bir an önce çözülsün"

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bağlı bir mahallede yıllardır telefon çekmiyor, internet altyapısı ise yok denecek kadar yetersiz. Yangın çıktığında itfaiyeyi bile arayamadıklarını belirten mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır süregelen telefon ve internet sorununa çözüm bekliyor. Kent merkezine 19 kilometre mesafede olan ve yaklaşık 103 kişinin yaşadığı kırsal mahallede cep telefonları çoğu noktada çekmiyor, internet altyapısı ise yok denecek kadar yetersiz.

Geçtiğimiz yıl çıkan yangını itfaiyeye haber veremedikleri için kendi imkanlarıyla söndürdüklerini anlatan mahalle sakinleri, acil durumlarda yardım çağırmak için yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Sorunla baş etmeye çalışırken mizahı da elden bırakmayan mahalleli, “Hat çeken yerlere direk çakalım” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

"ACİL DURUMDA KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ"

Doğankaya Mahalle Muhtarı İlyas Savaş, yaşadıkları iletişim sıkıntısının hayatı zorlaştırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Mahallemizde cep telefonları çoğu yerde çekmiyor. İnternet altyapısı ise yok denecek kadar az. Acil bir durum yaşandığında yardım çağırmak imkânsız hale geliyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu durumdan çok etkileniyor, köyde kalmak istemiyorlar. Şu anda sadece iki hanede kablolu internet var ama onlar da sık sık kesinti yaşıyor. Yeni başvuru yapanlara ise altyapı olmadığı gerekçesiyle hizmet verilmiyor. Bu sorunun çözülmesi için ya altyapı kurulmalı ya da sinyal gücünü artıracak vericiler yerleştirilmeli."

"YILDA BİR KERE LAZIM OLSA BİLE HAYAT KURTARIR"

Yaklaşık 33 yıldır mahallede yaşayan Cengiz Doğanay ise, yaşadığı kişisel zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"Mağduruz. Tabii hiç yoktan iyi ama internetimiz sık sık kesiliyor. Telefon desen, tepeye çıkarsan çekiyor. O yüzden habire telefon değiştirdim. Şu anda en çeken telefonu aldım, o da ayrı sıkıntı. Benim annem ve babam çok yaşlı. Bir şey olduğu zaman ben kimi arayacağım? Onlar zaten telefonu kullanamıyorlar. İletişim önemli, Her an olması lazım. Yılda bir kere lazım olur ama hayat kurtarır."

Doğankaya sakinleri, yetkili kurumlardan mahalleye en kısa sürede internet ve telefon altyapısı getirilmesi için çalışma yapılmasını bekliyor.

