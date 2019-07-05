Mahallelerinde halı saha olmayınca çözümü böyle buldular!

Çocukların masumiyeti ve hayal güçleri tüm dünyayı değiştirebilecek güçte. İstediklerini elde etme ve olaylara bakış açıları ise ne kadar farklı ve masum olduklarını hepimize gösteriyor. Yozgat’ta kendilerine halı ve kilimlerle halı saha yapmaya çalışan çocuklar da yetkililerin dikkatini çekmeyi başardı.

Çocukların dünyaya yetişkinlerden çok farklı baktığını hepimiz biliyoruz. O kadar büyük bir inançları ve hayal güçleri var ki her daim bizleri şaşırtmayı başarıyorlar.

Yozgat’ta yaşayan çocuklar da Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde halı saha olmadığı için boş bir arsaya halı ve kilimleri toplayıp dizdiler.

Böylece düştüklerinde vücutları yaralanmıyor, daha az hasar görüyordu.

Çocuklardan Arda Açıkgöz “Kendi imkanlarımızla evden getirdiğimiz halıları buralara serdik. Sonra futbol oynamaya başladık. Düşünce artık canımız yanmıyor eskinden yaralanıyorduk şimdi yaralanmıyoruz. Mahallemizde halı saha yoktu biz de kendimize halı saha yaptık” diyor.

Taha Yasin Şahingöz ise “Burası hep çöptü biz buraları temizledik kendi imkanlarımızla saha yaptık. Evimizdeki halıları getirdik çöpün yanından halı bulduk, getirdik. Buraya saha yaptık futbol oynuyoruz. Düşünce canımız da yanmıyor” diyor.