Mahalleli eline sopayı alıp sırayla nöbet tutuyor

Umurça Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı. Tedirgin olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahallede 2 bekçi görevlendirildi. Bekçilerin yetersiz kaldığını düşünen mahalleli, gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Olaydan kadın ve çocukların daha fazla etkilendiğini söyleyen mahalleli, şüphelinin en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Yaklaşık bir aydır sıkıntı yaşadıklarını belirten Alper Arslan, "Bir sorunumuz var. Hırsız mı, sapık mı, o da belli değil. Herhangi birinin parasını, cüzdanını da çalmadı. Kendi canımızı da geçtik kız kardeşimiz, annemiz, çoluk çocuğumuz var. Mahallece ayaktayız. Huzursuzuz, sorunlarımız büyük. Biz buradan emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize ve tüm büyüklerimize sesleniyoruz. İki bekçi kardeşimiz var. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 bekçi ile olacak iş değil. Daha fazla ekipler mahallemize yönlendirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 30 basamak merdiven var benim evimin altında 3 katlı en altta oturuyorum ben adam benim evime kadar girdi. Kız kardeşim bir odada yatıyor, bir oda da ben yatıyorum, bir oda da annem yatıyor. Hepimizi izledi. Ne yaptığını bilmiyoruz artık. Allah'tan uyandım odaya girmeden ve kovaladım ama öyle bir kaçıyor ki yakalamak mümkün değil. Adam evlerin bahçelerine girip rahat rahat kapıları tekmeliyor. Biz bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bütün mahalle sabah kadar uyumayıp nöbet tutuyoruz" diye konuştu.