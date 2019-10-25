Mynet Trend

‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp edip senet imzalattılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde ‘sen mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp edip senet imzalattılar

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Ekim günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen A.A. isimli şahsın yaptığı müracaatta, Çaldıran ilçesinde oto galericilik işi yaptığını ve 17 Ekim günü kendisini telefonla arayan bir kadınla tanıştığını beyan ettiği belirtildi.

Kadının kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini ve 18 Ekim günü görüşmek için il merkezine geldiğini ifade eden A.A., Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde buluştuğu kadının kendisini boş bir araziye götürdüğünü, araçtan indikleri esnada ise tanımadığı 3 şahsın “sen nasıl mahallenin namusuyla oynarsın” diyerek kendisini darp ettiklerini kaydetti. Bu esnada kadının kaçtığını ve kendisini darp eden şahısların tehdit ve cebirle zorla 2 adet senet imzalattıklarını söyleyen A.A., çağırdıklarında gelmediği takdirde ise senetleri işleme koyacakları beyanında bulundu.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda A.A.’ın şüphelilerle irtibat kurması sağlanarak, senetlerle alakalı görüşmek istediğini söylemesi üzerine Tuşba ilçesinde buluşma gerçekleştirildi.

Belirtilen yere gelen İ.Ö., R.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.Ö., R.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Sahte kimlik kullandı, sahibi de suçlu çıktıSahte kimlik kullandı, sahibi de suçlu çıktı
Vicdansızlık! Bakıcısı yaşlı kadını bu hale getirdiVicdansızlık! Bakıcısı yaşlı kadını bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van tuşba

En Çok Okunan Trend Haberler

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullandığı sahte kimlik aranan şahsın çıkınca yakalandı

Sahte kimlik kullandı, sahibi de suçlu çıktı

Zonguldak'ta yaşlı kadına şiddet! Bakıcısı tarafından bu hale getirildi

Vicdansızlık! Bakıcısı yaşlı kadını bu hale getirdi

Pompalı tüfek dehşeti! Kardeşine kurşun yağdırdı

Pompalı tüfek dehşeti! Kardeşine kurşun yağdırdı

Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri İlyun 11 yaşında çalacak

Mozart 11 yaşında bestelemişti! 11 yaşında çalacak

Bursa'da aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

Köpeğin gözyaşları yürek burktu!

Atatürk'ün ilk heykelinin bu hali büyük tepki çekti

Atatürk'ün ilk heykelinin bu hali büyük tepki çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.