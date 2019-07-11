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Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi. Bu kararla, sarı kırmızılı kulüpte yeni bir başkanlık seçimine gidilmeyecek.

Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok

Ayrıntılar geliyor...

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