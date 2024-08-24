Mahkeme kararını vermişti... Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın bebeği için bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi

MYNET-Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu. Çiftin ayrılmasının ardından, Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesaplarından Gökhan Çıra ve kızının fotoğraflarını paylaşması, büyük bir tartışma yaratırken son paylaşım tepki çekti.

'DEVLET YURDUNA YERLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

Baba-kızın yataktaki bir karesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

İfadeye çağırılan Gökhan Çıra ve kızı hakkında karar verildi. Bakanlığın talebi reddedildi. Çıra ve Ciğerci'nin bebeğinin ailede kalmasına karar verildi.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Tüm bu yaşananların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık resmi X hesabından açıklama yayınladı:

"Son günlerde sık sık gündeme gelen “Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Türkiye’de evlat edindiğine” dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Daha önce de açıkladığımız üzere söz konusu kişilere yönelik Bakanlığımız tarafından yapılmış herhangi bir evlat edindirme işlemi kesinlikle söz konusu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."