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Mahkemeden kanser ilacı için SGK'ya "ihtiyati tedbirle" ödeme kararı

18.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkemeden kanser ilacı için SGK'ya "ihtiyati tedbirle" ödeme kararı

İZMİR (AA) - İzmir'de doktorun verdiği ilacın SGK geri ödeme listesinde bulunmaması nedeniyle bir kanser hastasının açtığı davada mahkeme, "ihtiyati tedbir" kapsamında dava sonuçlanıncaya kadar ilacın ödenmesine karar verdi.

Geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konan Nurdan Yücemen (68), tedavisi sürecinde doktorun verdiği ilaçların SGK geri ödeme listesinde bulunmaması nedeniyle avukatları aracılığıyla İzmir 9. İş Mahkemesine başvurdu.

Dava dosyasında ayda 2 doz alınması gereken ilaçların çok yüksek maliyetinin olduğunu, ödeme gücünün bulunmadığını belirten Yücemen, ilaçları kullanmamasının telafisi mümkün olmayan, hayati nitelikte tehlikelere yol açacağını öne sürdü.

İlacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması talebinde bulunulan davayı kabul eden mahkeme, verdiği ara kararla davacının tedavisi açısından temininin gecikmesinde sakınca olan ilaçların, SGK tarafından "ihtiyati tedbir" kapsamında karşılanması yönünde karar verdi.

Kararda SGK'nın geri ödeme listesinde bulunan diğer ilaçların kullanılmasının davacının sağlığında bozulma veya yaşam beklentisinde ciddi azalmaya neden olup olmayacağına dair üniversite veya araştırma ve uygulama hastanelerinin onkoloji bölümünden tıbbi rapor istendi.

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akciğer kanseri sgk dava

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