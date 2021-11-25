YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mahkemelerde 41 bin 402 duruşma elektronik ortamda yapıldı

Mahkemelerde 41 bin 402 duruşma elektronik ortamda yapıldı

25.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukatların, duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 1400'e ulaştı - Yıl sonuna kadar, e-Duruşma yapılabilecek 1800 duruşma salonu daha kullanıma sunulacak

KEMAL KARADAĞ / İSMET KARAKAŞ - Türkiye'de ilk kez, avukatların bulundukları yerlerden duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasıyla bugüne kadar 41 bin 402 duruşma yapıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma uygulaması, 15 Eylül 2020'de Ankara Batı Adliyesi'nde pilot olarak başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla bu yıl içerisinde yaygınlaştırılan e-Duruşma, 81 ilde 1400 hukuk mahkemesinde faaliyete geçirildi. Bugüne kadar e-Duruşma kapsamında 41 bin 402 duruşma yapıldı.

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla avukatların farklı illerdeki duruşmalara il dışına çıkmadan katılmalarını da sağlayan uygulama yaygınlaştırılacak. Bu yıl sonuna kadar e-Duruşma yapılabilecek 1800 duruşma salonu daha kullanıma sunulacak. Uygulama, gelecek yıl sonuna kadar ise tüm adliyelerde faaliyete geçirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiAilesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:38
Öğle
12:41
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Perşembe

Çavdar Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Park Yıldız Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.