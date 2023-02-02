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Mahkemelik olmuştu! Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminin galası yapıldı

02.02.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Kırmızıgül yeni filmi için, "Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi" dedi. Topaloğlu'nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal ise, babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Prestij Meselesi filminin yayınlanmaması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı.

Mahkemelik olmuştu! Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanan Prestij Meselesi filmi vizyona giriyor.

"YAŞANMIŞ BİR HİKAYE"

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Mahsun Kırmızıgül, filme ilişkin, "Bu, yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

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Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.

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Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek." dedi.

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. (AA)

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