Mahkemelik olmuştu! Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanan Prestij Meselesi filmi vizyona giriyor.

"YAŞANMIŞ BİR HİKAYE"

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Mahsun Kırmızıgül, filme ilişkin, "Bu, yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.

Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek." dedi.

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. (AA)



