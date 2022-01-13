Mahkum bu akşam var mı? Mahkum dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini Uğraş Güneş'in üstlendiği Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Mahkum dizisi bu akşam var mı? İşte yanıtı...

MAHKUM BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, bu hafta ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Mahkum dizisi, 13 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

13 OCAK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum (Yeni bölüm)

23:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

