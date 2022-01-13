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Mahkum bu akşam var mı? Mahkum dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

13.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın paylaştığı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Dizinin, 13 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, ''Mahkum bu akşam var mı?'' ve ''Mahkum yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Mahkum bu akşam var mı? Mahkum dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini Uğraş Güneş'in üstlendiği Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Mahkum dizisi bu akşam var mı? İşte yanıtı...

MAHKUM BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, bu hafta ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Mahkum dizisi, 13 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Mahkum bu akşam var mı? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

13 OCAK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum (Yeni bölüm)
23:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Onur Tuna Seray Kaya
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