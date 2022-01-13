Mahkum bu akşam var mı? Mahkum dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini Uğraş Güneş'in üstlendiği Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Mahkum dizisi bu akşam var mı? İşte yanıtı...
Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, bu hafta ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Mahkum dizisi, 13 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum (Yeni bölüm)
23:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
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