Mahkum bu akşam var mı, neden yok? Mahkum final bölümü ne zaman? FOX TV Yayın akışı

Mahkum final bölümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Mahkum dizisi sevenleri bu akşam yeni bölümün neden olmadığını araştırmaya başladılar. 27 Ekim Fox TV yayın akışında saat 20:00'da Darmaduman dizisi bulunuyor. Mahkum 31. bölüm fragmanı ile final bölüm tarihi netlik kazandı. İşte detaylar

MAHKUM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mahkum dizisinin final bölümü 29 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’da başlayacak.

Bu akşam ise yeni dizi Darmaduman yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Darmaduman

00:30 İyilik

03:00 Bir Peri Masalı

