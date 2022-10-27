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Mahkum bu akşam var mı, neden yok? Mahkum final bölümü ne zaman? FOX TV Yayın akışı

27.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinin bu akşam neden olmadığı merak konusu haline geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. Dizinin en son 30. bölümü ekrana geldi. Mahkum 31. yeni bölümü ile final yapacak. Peki, Mahkum bu akşam var mı, neden yok? Mahkum final ne zaman?

Mahkum bu akşam var mı, neden yok? Mahkum final bölümü ne zaman? FOX TV Yayın akışı

Mahkum final bölümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Mahkum dizisi sevenleri bu akşam yeni bölümün neden olmadığını araştırmaya başladılar. 27 Ekim Fox TV yayın akışında saat 20:00'da Darmaduman dizisi bulunuyor. Mahkum 31. bölüm fragmanı ile final bölüm tarihi netlik kazandı. İşte detaylar

MAHKUM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mahkum dizisinin final bölümü 29 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’da başlayacak.
Bu akşam ise yeni dizi Darmaduman yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Darmaduman
00:30 İyilik
03:00 Bir Peri Masalı

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