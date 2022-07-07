Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi! "Işıltın yeter"

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu oyunculuk kariyerinin yanı sıra eski eşinin paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Hacıoğlu'nun, Duygu Kumarki ile evliliğinden Yemin Hacıoğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor. Duygu Kumarki aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla göze çarpıyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Duygu Kumarki iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla dikkat çeken Duygu Kumarki bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Kumarki'ye takipçileri, "Işıltın yeter", "Güçlü kadınsın" gibi yorumlar yaptı.

1983 doğumlu Kumarki 39 yaşındadır.

Oyunculuk eğitimi bulunan Kumarki'nin dansçılık yaptığı biliniyor.





