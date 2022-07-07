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Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi! "Işıltın yeter"

07.07.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Mahkum dizisindeki Barış rolüyle oyunculuk kariyerinde yükselmeye devam eden İsmail Hacıoğlu, 2016 ve 2020 yılları arasında Duygu Kaya Kumarki ile evli kaldı. Hacıoğlu'nun eski eşi, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi! "Işıltın yeter"

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu oyunculuk kariyerinin yanı sıra eski eşinin paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Hacıoğlu'nun, Duygu Kumarki ile evliliğinden Yemin Hacıoğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor. Duygu Kumarki aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla göze çarpıyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Duygu Kumarki iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla dikkat çeken Duygu Kumarki bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Kumarki'ye takipçileri, "Işıltın yeter", "Güçlü kadınsın" gibi yorumlar yaptı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

1983 doğumlu Kumarki 39 yaşındadır.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Oyunculuk eğitimi bulunan Kumarki'nin dansçılık yaptığı biliniyor.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki mini elbisesiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki
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