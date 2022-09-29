Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşıyor. Hacıoğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Duygu Kumarki, son zamanlarda pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Duygu Kumarki süper mini şortuyla poz verdi.

O poza sevenleri çok sayıda beğeni yaptı.

Duygu Kaya Kumarki, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2016'da hayatını birleştirdi.

Yemin Hacıoğlu adında 6 yaşında kızları bulunan ikili, 2020 yılında yollarını ayırdı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Kumarki, son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.





