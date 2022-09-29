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Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

29.09.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan erkek oyuncularından biri olan İsmail Hacıoğlu, şimdilerde Mahkum dizisindeki Barış rolünü canlandırıyor. Son zamanlarda yeni aşka yelken açan Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşıyor. Hacıoğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Duygu Kumarki, son zamanlarda pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Duygu Kumarki süper mini şortuyla poz verdi.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

O poza sevenleri çok sayıda beğeni yaptı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Duygu Kaya Kumarki, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2016'da hayatını birleştirdi.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Yemin Hacıoğlu adında 6 yaşında kızları bulunan ikili, 2020 yılında yollarını ayırdı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Güzelliğiyle dikkat çeken Kumarki, son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki süper minisiyle poz verdi!

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