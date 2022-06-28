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  4. Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

28.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Mahkum dizisinde Cemre rolüyle ekranlara gelen Seray Kaya sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi. Instagram'da 950 bin takipçisi olan Kaya, gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Ekranların tanınan simalarından biri olan 31 yaşındaki Seray Kaya son olarak, aksiyon türündeki Mahkum dizisinde yer aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla da göze çarptı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Seray Kaya, gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Güzel oyuncuya hayranları, "Kalbi gibi yüzü de güzel", "Çok güzelsin Seray" gibi yorumlar yaptı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

İstanbul doğumlu Kaya, 2012-2014 döneminde yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide "Rezzan" rolünü oynamıştı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Birden fazla dizide rol alan Kaya, Gülümse Yeter ve Kadın dizilerinde başrolü canlandırdı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncu şimdilerde sosyal medya hesabından sevenleri için paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

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Seray Kaya
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