Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyenli pozuyla olay oldu

Ekranların tanınan simalarından biri olan 31 yaşındaki Seray Kaya son olarak, aksiyon türündeki Mahkum dizisinde yer aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla da göze çarptı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Seray Kaya, gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi.

Güzel oyuncuya hayranları, "Kalbi gibi yüzü de güzel", "Çok güzelsin Seray" gibi yorumlar yaptı.

İstanbul doğumlu Kaya, 2012-2014 döneminde yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide "Rezzan" rolünü oynamıştı.

Birden fazla dizide rol alan Kaya, Gülümse Yeter ve Kadın dizilerinde başrolü canlandırdı.

Ünlü oyuncu şimdilerde sosyal medya hesabından sevenleri için paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor.





