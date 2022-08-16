Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

EĞİLEREK POZ VERDİ

Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi.

Eğilerek verdiği o poza kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Köseoğlu geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla yürek hoplatmıştı.

"AŞK-I MEMNU ÖZEL BİR DİZİYDİ"

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşını canlandırmıştı.

Bu deneyimine ilişkin Köseoğlu şu sözleri sarf etmişti: “Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi”

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