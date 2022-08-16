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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi!

16.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu son dönemin konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme gelen Köseoğlu, tatilden verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

EĞİLEREK POZ VERDİ

Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Eğilerek verdiği o poza kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Köseoğlu geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla yürek hoplatmıştı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

"AŞK-I MEMNU ÖZEL BİR DİZİYDİ"

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşını canlandırmıştı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Bu deneyimine ilişkin Köseoğlu şu sözleri sarf etmişti: “Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi”

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle eğilerek poz verdi!

Tarzınızı konuşturacağınız birbirinden şık bikini modellerine ulaşmak için buraya tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu Mahkum dizisi
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