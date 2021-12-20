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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

20.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisi, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide 'Sasha' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, estetiksiz haliyle gündem oldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Mucize Doktor'un ardından yine bir FOX dizisi olan Mahkum ile seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, estetiksiz haliyle şaşırttı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Çocuk yaşta kameralarla tanışan yıldız, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde, Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat verdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin'de rol alan oyuncu, Mucize Doktor dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemini meşgul eden Köseoğlu'nun estetiksiz hali, sevenlerini şaşırttı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Sosyal medyada, Hayal Köseoğlu'nun, göz kapağı, dudak ve burun başta olmak üzere yüzünde pek çok noktaya müdahale ettiği öne sürüldü.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşırttı


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Mucize Doktor dizisi Hayal Köseoğlu İsmail Hacıoğlu Onur Tuna Seray Kaya
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