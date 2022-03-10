Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun göğüs dekolteli pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bu kapsamda Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

MAHKUM'UN SASHA'SI HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992'de İstanbul'da doğdu.

Hayal Köseoğlu, Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, İstanbulludur. Hayal Köseoğlu yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hayal Köseoğlu'nun poynadığı dizi ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi)

