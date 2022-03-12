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Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler şaşıp kaldı! Meğer rol arkadaşıymış

12.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Onur Tuna'nın paylaştığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut'a hayat veren yakışıklı oyuncu Onur Tuna'nın eski aşkı bakın kim çıktı!

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler şaşıp kaldı! Meğer rol arkadaşıymış

FOX ekranlarının iddialı yapımı Mahkum, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Fırat Bulut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Tuna'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1985 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, liseyi Bursa'da okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'ni bitiren Tuna, Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nda 1 yıl sanat müziği üzerine eğitim aldı.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Oyunculuk bölümünde yıldız, bir süre fotomodellik yaptı. 2011 yılında yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle ekran macerasına adım atan Onur Tuna; Huzur Sokağı, Bi Küçük Eylül Meselesi, Cesur Yürek, Filinta, Yasak Elma gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Özel hayatıyla da gündeme gelen Onur Tuna'nın eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Onur Tuna, Hayat Devam Ediyor dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Allen ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Evlenecekleri konuşulan çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Onur Tuna'nın, Yasemin Allen'i aldattığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Biten ilişkisi hakkında konuşan Yasemin Allen, ''İlişkimiz güzeldi. Her şey güzel gidiyordu. Ben Juliet oldum ama Onur Romeo değilmiş. O yüzden ilişkimiz bitti'' ifadelerini kullandı.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Yasemin Allen'den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra manken Nil Ateş ile görüntülenen Onur Tuna, konu hakkında konuşmamayı tercih etmişti.

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış


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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna Yasemin Allen
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