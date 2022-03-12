Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna'nın eski aşkını görenler şaşıp kaldı! Meğer rol arkadaşıymış

FOX ekranlarının iddialı yapımı Mahkum, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Fırat Bulut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Tuna'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1985 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, liseyi Bursa'da okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'ni bitiren Tuna, Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nda 1 yıl sanat müziği üzerine eğitim aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Oyunculuk bölümünde yıldız, bir süre fotomodellik yaptı. 2011 yılında yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle ekran macerasına adım atan Onur Tuna; Huzur Sokağı, Bi Küçük Eylül Meselesi, Cesur Yürek, Filinta, Yasak Elma gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Onur Tuna'nın eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Onur Tuna, Hayat Devam Ediyor dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Allen ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Evlenecekleri konuşulan çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Onur Tuna'nın, Yasemin Allen'i aldattığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Biten ilişkisi hakkında konuşan Yasemin Allen, ''İlişkimiz güzeldi. Her şey güzel gidiyordu. Ben Juliet oldum ama Onur Romeo değilmiş. O yüzden ilişkimiz bitti'' ifadelerini kullandı.

Yasemin Allen'den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra manken Nil Ateş ile görüntülenen Onur Tuna, konu hakkında konuşmamayı tercih etmişti.



